A Milano, la morte di Liu Wenham cambia le carte in tavola. Il 30enne cinese, rimasto ferito il 1 febbraio durante una sparatoria con la polizia in zona Rogoredo, è morto ieri in ospedale. Ora i quattro agenti coinvolti sono indagati per omicidio colposo, e la procura ha aggiornato le accuse in seguito alla scomparsa dell’uomo. La vicenda si sviluppa ancora, con le indagini che proseguono per chiarire quei momenti di tensione in piazza Mistral.

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Con la morte di Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, a Milano, cambia il capo d'accusa contro gli agenti iscritti nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano. I quattro poliziotti sono ora indagati per omicidio colposo (non più lesioni colpose, ndr) con la stessa iniziale scriminante dell'uso legittimo delle armi. Scriminante che interviene quando chi spara "vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o comunque di impedire la consumazione dei delitti come l'omicidio volontario". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: morto dopo sparatoria, ora i 4 poliziotti indagati per omicidio colposo

