Bologna Juve Kostic rientra nei piani di Spalletti | l’esterno può partire titolare al Dall’Ara Ecco cos’ha in mente il mister bianconero in vista del prossimo match

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, spiccano le novità di formazione di Luciano Spalletti. Kostic, rientrato tra i piani del tecnico bianconero, potrebbe partire titolare al Dall’Ara, offrendo nuove soluzioni tattiche per la partita. Ecco le possibili scelte di formazione e le strategie che il tecnico juventino potrebbe adottare in questa importante trasferta.

Bologna Juve, le novità di formazione di Luciano Spalletti per il DallAra. Archiviata la Champions, il tecnico punta sul ritorno in campo di Filip Kostic. Dopo aver messo in archivio la vittoria fondamentale in Champions League contro il Pafos, che ha portato ossigeno alla classifica e serenità all’ambiente, la Juventus è immediatamente proiettata sulla difficile trasferta di Serie A contro il Bologna. La sfida, in programma domenica sera allo stadio “Renato Dall’Ara” alle 20:45, impone a Luciano Spalletti di valutare attentamente le rotazioni, dato il poco tempo a disposizione per recuperare le energie. Juventusnews24.com

bologna juve kostic rientra nei piani di spalletti l8217esterno pu242 partire titolare al dall8217ara ecco cos8217ha in mente il mister bianconero in vista del prossimo match

© Juventusnews24.com - Bologna Juve, Kostic rientra nei piani di Spalletti: l’esterno può partire titolare al Dall’Ara. Ecco cos’ha in mente il mister bianconero in vista del prossimo match

Kostic gol, l’ultima Spallettata: dimenticato da Tudor, con Lucio è diventato un titolare - La palla esattamente lì, dove doveva capitare; il mancino scoccato esattamente così, come doveva essere scoccato. tuttosport.com

Serie A: Juventus-Bologna 3-0 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie (15' st Cuadrado), Locatelli (32' st Miretti), Rabiot (32' st De Sciglio), Kostic (15' st ... ansa.it

Kostic e le punte si sbloccano: Juventus-Bologna 3-0 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Video Kostic e le punte si sbloccano: Juventus-Bologna 3-0 | Serie A TIM | DAZN Highlights