Bologna Juve Kostic rientra nei piani di Spalletti | l’esterno può partire titolare al Dall’Ara Ecco cos’ha in mente il mister bianconero in vista del prossimo match

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, spiccano le novità di formazione di Luciano Spalletti. Kostic, rientrato tra i piani del tecnico bianconero, potrebbe partire titolare al Dall’Ara, offrendo nuove soluzioni tattiche per la partita. Ecco le possibili scelte di formazione e le strategie che il tecnico juventino potrebbe adottare in questa importante trasferta.

Bologna Juve, le novità di formazione di Luciano Spalletti per il Dall’Ara. Archiviata la Champions, il tecnico punta sul ritorno in campo di Filip Kostic. Dopo aver messo in archivio la vittoria fondamentale in Champions League contro il Pafos, che ha portato ossigeno alla classifica e serenità all’ambiente, la Juventus è immediatamente proiettata sulla difficile trasferta di Serie A contro il Bologna. La sfida, in programma domenica sera allo stadio “Renato Dall’Ara” alle 20:45, impone a Luciano Spalletti di valutare attentamente le rotazioni, dato il poco tempo a disposizione per recuperare le energie. Juventusnews24.com

Un dubbio di formazione per #Spalletti Ballottaggio aperto tra loro due #bolognajuve Vai su X

Celta Vigo Bologna 1-2, Bernardeschi show in Spagna L'ex Juve decide il match - facebook.com Facebook