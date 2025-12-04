Napoli Juve Spalletti prepara la mossa anti Conte | Yildiz alla Totti Cosa ha in mente il tecnico bianconero

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

verso il match del Maradona. L’ emergenza offensiva  causata dal  lungo stop di Dušan Vlahovi?  spinge  Luciano Spalletti  verso una  soluzione tattica audace e storicamente efficace. Non è da escludere l’ipotesi di vedere  Kenan Yildiz  schierato in una  posizione più centrale, da  falso nueve, per intenderci. Il tecnico bianconero è pronto a sposare questa opzione contro il  Napoli  – che sia dall’inizio o a gara in corso – per sopperire alla mancanza di un centravanti di ruolo. L’intuizione di Roma: avvicinare la volpe al pollaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli juve spalletti prepara la mossa anti conte yildiz alla totti cosa ha in mente il tecnico bianconero

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, Spalletti prepara la mossa anti Conte: Yildiz alla Totti. Cosa ha in mente il tecnico bianconero

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli juve spalletti preparaSpalletti fa le prove per Napoli-Juve: Yildiz come Totti, scatta la rivoluzione del 10 bianconero - Chissà se Spalletti, da sempre avvezzo a quelle frasi a effetto che, negli anni, hanno contribuito a farne e ... Segnala tuttosport.com

napoli juve spalletti preparaSpalletti lo vuole subito, colpo da 40 milioni: battute Inter e Napoli - Luciano Spalletti ha le idee chiare per le prossime strategie di mercato della Juve: nel mirino un colpo da 40 milioni ... Da calciomagazine.net

Spalletti si prepara al ritorno a Napoli: "Sarà incandescente, non importa l'accoglienza. Juventus? il leone vero mette tutta la sua forza anche con un topolino. Ecco come sta ... - 0 sull'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia: oltre ad analizzare la vittoria, Spalletti ha parlato di Juventus- Secondo goal.com

napoli juve spalletti preparaNapoli Juve, Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto: confermata la difesa a tre, in attacco giocheranno loro due! Le possibili scelte - Napoli Juve, la squadra torna al lavoro domani dopo il giorno di riposo: si va verso la conferma del modulo, davanti Openda parte dietro Dopo le fatiche di Coppa Italia e la qualificazione ai quarti o ... Riporta juventusnews24.com

napoli juve spalletti preparaSpalletti esalta la sua Juventus e manda un messaggio al Napoli: “Non conterà come verrò accolto” - Luciano Spalletti sorride per la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia e poi risponde subito alla domanda sul suo ritorno a Napoli ... Riporta fanpage.it

napoli juve spalletti preparaPerin Juve, il portiere sarà ancora titolare? La scelta di Spalletti in vista dell’esordio di domani in Coppa Italia: cosa ha scelto il tecnico - Perin Juve, il portiere di Latina difenderà i pali contro l’Udinese: Di Gregorio smaltisce la gastroenterite e riposa in vista del big match di Napoli La Juventus si prepara all’esordio stagionale in ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Spalletti Prepara