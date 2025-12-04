Napoli Juve Spalletti prepara la mossa anti Conte | Yildiz alla Totti Cosa ha in mente il tecnico bianconero

verso il match del Maradona. L’ emergenza offensiva causata dal lungo stop di Dušan Vlahovi? spinge Luciano Spalletti verso una soluzione tattica audace e storicamente efficace. Non è da escludere l’ipotesi di vedere Kenan Yildiz schierato in una posizione più centrale, da falso nueve, per intenderci. Il tecnico bianconero è pronto a sposare questa opzione contro il Napoli – che sia dall’inizio o a gara in corso – per sopperire alla mancanza di un centravanti di ruolo. L’intuizione di Roma: avvicinare la volpe al pollaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, Spalletti prepara la mossa anti Conte: Yildiz alla Totti. Cosa ha in mente il tecnico bianconero

