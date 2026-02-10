SpaceX | Musk punta sulla Luna un avamposto autosufficiente entro un decennio Marte in secondo piano

Elon Musk annuncia che SpaceX si concentrerà sulla Luna, puntando a costruire un avamposto autosufficiente entro dieci anni. La priorità cambia: Marte resta in secondo piano, mentre l’azienda lavora per rendere possibile una presenza stabile e autonoma sulla superficie lunare.

Elon Musk, fondatore di SpaceX, ha ridefinito le priorità dell’azienda spaziale, spostando l’attenzione dalla colonizzazione di Marte alla creazione di una città autosufficiente sulla Luna. Questa decisione, presa a poco più di un anno di distanza da una precedente affermazione che vedeva la Luna come una “distrazione”, è motivata dalla possibilità di realizzare un avamposto lunare in meno di un decennio, a fronte dei vent’anni stimati per un progetto simile su Marte. La svolta è stata discussa pubblicamente sui social media, innescando una reazione anche da parte di Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su SpaceX Musk

SpaceX cambia rotta e punta tutto sulla Luna.

Elon Musk ha annunciato che SpaceX cambierà rotta e si concentrerà sulla costruzione di una città sulla Luna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su SpaceX Musk

Argomenti discussi: SpaceX cambia strategia: Marte può aspettare, Musk punta tutto sulla Luna; SpaceX punta alla creazione di un insediamento sulla Luna; SpaceX aggiusta la rotta e punta alla Luna; SpaceX integra xAI: nasce un gruppo da 1.250 miliardi di dollari.

Il Pianeta Rosso può attendere: SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon #Musk puntava a raggiungere #Marte quest'anno, ma ora ha deciso di concentrare tutti gli sforzi sulla Luna. Tutti i dettagli nell'articolo di Chiara Rossi - facebook.com facebook

Elon Musk fonde #SpaceX e #xAI, obiettivo data center nello spazio x.com