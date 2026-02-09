SpaceX riorienta la strategia | priorità alla Luna città autosufficiente entro un decennio Marte rimandato

SpaceX cambia rotta e punta tutto sulla Luna. Elon Musk ha annunciato che l’azienda si concentrerà sulla creazione di un insediamento permanente sulla superficie lunare, con l’obiettivo di averlo pronto entro dieci anni. La missione su Marte, invece, rimane in secondo piano. La società si prepara a lanciare progetti che rendano la Luna una vera città autosufficiente, lasciando temporaneamente da parte il pianeta rosso.

La Luna, nuova frontiera per SpaceX: Elon Musk rimanda Marte. SpaceX ha riorientato la sua strategia spaziale, concentrando gli sforzi sulla creazione di un insediamento permanente sulla Luna, un obiettivo che, secondo Elon Musk, potrebbe essere raggiunto in meno di un decennio. Questa mossa segue una rivalutazione delle sfide logistiche e temporali legate alla colonizzazione di Marte, e si allinea con le recenti decisioni dell’amministrazione statunitense di dare priorità al ritorno sulla Luna entro il 2028, attraverso il programma Artemis. L’obiettivo è ambizioso: costruire una città lunare autosufficiente, sfruttando la maggiore frequenza dei lanci possibili rispetto al pianeta rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu

La SpaceX di Elon Musk cambia rotta e punta tutto sulla Luna.

