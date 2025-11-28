Due giovani arrestati per spaccio di droga | sequestrati crack hashish e contanti

I carabinieri della Stazione di Macerata Campania, in collaborazione con l’aliquota radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno interrotto l’attività di spaccio condotta da due giovani a Capodrise, un 22enne albanese senza fissa dimora e un 19enne napoletano.Da giorni i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Due giovani fermati a Taranto con oltre 7 chili di hashish nascosti in auto. Arrestati dai Carabinieri, ora sono in carcere. - facebook.com Vai su Facebook

Milano, accoltellano un ragazzo: arrestati cinque giovani brianzoli #NordMilano24 #Milano #BrianzaeDintorni #ragazzo #accoltellato #errestati #giovani #brianzoli #cronaca #breakingnews Vai su X

Taranto, due giovani arrestati con oltre 7 kg di hashish nascosti in auto e in casa - Un 19enne e un 22enne, sorpresi con 5,4 kg di hashish in auto e ulteriori 1,64 kg nella loro abitazione, impedendo l’immissione di migliaia di dosi sul mercato illegale ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto, arrestati due giovani con oltre 7 kg di hashish in auto - Due giovani fermati a Taranto con oltre 7 chili di hashish nascosti in auto. Segnala trmtv.it

Inseguimento e perquizione, spuntano sette chili di droga: spaccio, arrestati due giovani - L'operazione è stata condotta nella notte dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto, che ... Segnala msn.com