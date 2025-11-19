Promozione degli stili di vita sani a partire dai bambini | via al progetto ' Bici in Comune'
Si chiama ‘Bici in Comune’ ed è finalizzato alla promozione di sani stili di vita tra cittadini di ogni età. Il progetto, che durerà fino a metà del 2027, ha l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e che garantisce sani stili di vita: nello specifico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Promozione degli stili di vita sani, a partire dai bambini: via al progetto 'Bici in Comune' Vai su X
Per il lavoro svolto nella promozione di attività motorie e corretti stili di vita I DETTAGLI - facebook.com Vai su Facebook
Bici in Comune, un progetto condiviso e inclusivo per promuovere sani stili di vita partendo dai bambini - Si chiama "Bici in Comune" ed è finalizzato alla promozione di sani stili di vita tra cittadini di ogni età il progetto illustrato mercoledì 19 novembre 2025 nella sala dell'Arengo della residenza mun ... Scrive cronacacomune.it
Al via il nuovo programma “Liberi dal fumo e sani stili di vita” - Un percorso promosso dall’Unità funzionale Dipendenze dell’area grossetana per sostenere chi vuole smettere di fumare e adottare abitudini salutari ... Segnala corrieredimaremma.it
“Liberi dal fumo e sani stili di vita”: al via il nuovo corso della Asl per dire “basta” alle sigarette - A Grosseto, la Asl Toscana sud est organizza il corso "Liberi dal fumo e sani stili di vita": come partecipare ... Scrive msn.com