Promozione degli stili di vita sani a partire dai bambini | via al progetto ' Bici in Comune'

Ferraratoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama ‘Bici in Comune’ ed è finalizzato alla promozione di sani stili di vita tra cittadini di ogni età. Il progetto, che durerà fino a metà del 2027, ha l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e che garantisce sani stili di vita: nello specifico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

promozione stili vita saniBici in Comune, un progetto condiviso e inclusivo per promuovere sani stili di vita partendo dai bambini - Si chiama "Bici in Comune" ed è finalizzato alla promozione di sani stili di vita tra cittadini di ogni età il progetto illustrato mercoledì 19 novembre 2025 nella sala dell'Arengo della residenza mun ... Scrive cronacacomune.it

promozione stili vita saniAl via il nuovo programma “Liberi dal fumo e sani stili di vita” - Un percorso promosso dall’Unità funzionale Dipendenze dell’area grossetana per sostenere chi vuole smettere di fumare e adottare abitudini salutari ... Segnala corrieredimaremma.it

promozione stili vita sani“Liberi dal fumo e sani stili di vita”: al via il nuovo corso della Asl per dire “basta” alle sigarette - A Grosseto, la Asl Toscana sud est organizza il corso "Liberi dal fumo e sani stili di vita": come partecipare ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promozione Stili Vita Sani