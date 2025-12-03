Emergenza sovraffollamento Ma i numeri assolvono la Rocca | Carceri la legge sia applicata

"Il sovraffollamento carcerario è il fulcro del problema": sono parole di Roberto Cavalieri, garante regionale dei Detenuti dell’ Emilia-Romagna. Un problema che, per quel riguarda il carcere dalla Rocca, risulta meno sentito che in altri fronti regionali: nell’istituto di pena forlivese sono presenti 158 detenuti (con una capienza di 144 posti): 23 le donne, 64 gli stranieri. Più pesanti le emergenze in altri luoghi di detenzione. Cavalieri parla in occasione dei 50 anni della legge sull’ ordinamento penitenziario. Secondo quella normativa, il detenuto è portatore di diritti, e il carcere diventa una palestra rieducativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza sovraffollamento. Ma i numeri assolvono la Rocca: "Carceri, la legge sia applicata"

