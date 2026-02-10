La discussione sulla sostenibilità si fa più concreta. Terenghi di Edison spiega che regole ben disegnate aiutano le aziende a diventare più competitive. Secondo lui, una regolamentazione chiara e efficace permette di passare a un sistema economico più sostenibile senza traumi, favorendo un cambiamento ordinato e accessibile a tutti.

(Adnkronos) – “Una regolazione ben disegnata può diventare un fattore abilitante per la competitività, favorendo una transizione ordinata e inclusiva dell’intero sistema economico”. Così Barbara Terenghi, direttrice Sostenibilità di Edison, spiega all’Adnkronos come la normativa europea può agevolare il sistema imprenditoriale italiano sostenendone gli sforzi soprattutto in ambito Esg. “Le imprese oggi si muovono in un contesto caratterizzato da una profonda trasformazione economica, ambientale e sociale, in cui la sostenibilità non è più un tema accessorio ma un fattore strutturale di evoluzione dei modelli di produzione e consumo e, in ultima istanza, di competitività – premette – La principale sfida è integrare gli obiettivi ambientali, sociali e di governance all’interno delle strategie industriali e finanziarie, rendendoli coerenti con le esigenze di crescita, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Terenghi Edison

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Terenghi Edison

Sostenibilità, Terenghi (Edison): Regolazione ben disegnata fattore abilitante per competitività'Il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità rappresenta un elemento importante per accompagnare il sistema imprenditoriale nel percorso di transizione' ... adnkronos.com

‘Futuro in corso’: Edison presenta la Relazione sulla Sostenibilità e GovernanceLa relazione ha evidenziato che Edison ha investito 1,2 miliardi di euro in Italia in progetti legati alla sostenibilità ambientale e alla trasformazione del sistema energetico italiano. In ... primaonline.it