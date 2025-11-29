Aeroporto Battisti | La sostenibilità non è un' opzione ma un fattore competitivo

29 nov 2025

“L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ha tutte le condizioni per diventare un modello mediterraneo di innovazione sostenibile”. Lo dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, che in questi giorni ha partecipato a Bologna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

