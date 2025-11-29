Aeroporto Battisti | La sostenibilità non è un' opzione ma un fattore competitivo
“L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ha tutte le condizioni per diventare un modello mediterraneo di innovazione sostenibile”. Lo dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, che in questi giorni ha partecipato a Bologna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’amministratore delegato di #Gesap Gianfranco Battisti ha fatto visita ieri alla struttura #Enav dell’aeroporto di Palermo e ha incontrato il responsabile Alessandro Sammartano e i controllori del traffico aereo in servizio #aeroporto di #Palermo #PMOairport - facebook.com Vai su Facebook
Battisti “Aeroporto di Palermo in crescita, ponte strategico fra tre continenti” - PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo trasformando Palermo in un hub mediterraneo, un ponte strategico tra tre continenti”. Come scrive msn.com