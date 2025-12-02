Brianza Edison Next | Green Deal va bilanciato con competitività industriale
Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - "Ci siamo resi conto che il Green Deal ha un costo che ricade sulle imprese e sui clienti, e questo solleva la questione della competitività. Non basta un approccio generale: bisogna valutare la competitività lungo tutta la catena del valore, dalla produzione alla logistica, e declinarla in base al prodotto e ai mercati di riferimento. Per esempio, nel settore ceramico italiano, la produzione locale è competitiva sul mercato nazionale, ma l'80% delle vendite è globale e richiede un modello sostenibile a livello internazionale”. Lo ha dichiarato Giovanni Brianza, amministratore delegato di Edison Next, intervenuto all'Assemblea Generale Alis a Roma, sottolineando la necessità di industrializzare le tecnologie green nei prossimi 10-15 anni, dalle rinnovabili e l'efficienza energetica, al biometano, CCS, idrogeno e nucleare, così da rendere sostenibili sia la produzione che la logistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
° | # “INSIEME PER IL BENE COMUNE” Tra i protagonisti di #Anci2025 anche Edison Next, rappresentata dal CEO Giovanni Brianza. Parleremo di innovazione, sostenibilità e di come costruire, insieme, progetti con - facebook.com Vai su Facebook
Brianza (Edison Next): "Green Deal va bilanciato con competitività industriale" - "Ci siamo resi conto che il Green Deal ha un costo che ricade sulle imprese e sui clienti, e questo solleva la questione della competitività. Si legge su lanuovasardegna.it
G&B Festival 2023, Brianza (Edison Next): "Decarbonizzazione, competitività e nuove tecnologie per la transizione" - Il video messaggio di Giovanni Brianza, ceo di Edison Next, al Festival di Green&Blue in corso a Milano, agli Ibm studios. Lo riporta repubblica.it
Brianza (Edison Next): "Tecnologie, mercato che vale 60 miliardi" - “In Italia, il mercato dei servizi energetici per Pa, industria e terziario cresce in media del 20% all’anno, ma l’offerta stenta. Si legge su repubblica.it
Intesa e Edison Next insieme per transizione green imprese - Promuovere la decarbonizzazione delle aziende favorendo l'utilizzo delle energie rinnovabili, rendendola uno strumento per aumentare la propria competitività sui mercati di riferimento. Da ansa.it
Transizione green, Brianza (Edison Next): in Italia 60 miliardi di investimenti entro il 2030 - L’amministratore delegato ha parlato all’evento L’Italia genera futuro: «La transizione ecologica era una prospettiva di medio- video.corriere.it scrive
Edison Next e Michelin Italiana: inaugurato a Cuneo il nuovo impianto per la decarbonizzazione - Brianza (Edison Next): "Questo progetto rappresenta un passo decisivo per accompagnare Michelin nel suo percorso di decarbonizzazione e, al contempo, rafforzarne la competitività sul mercato" Edison ... Si legge su affaritaliani.it