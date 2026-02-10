Sospensione di due ore per il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini

Mercoledì 11 febbraio il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini non sarà in servizio dalle 9 alle 11 del mattino. La sospensione si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione e rifornimento. Durante queste due ore, il collegamento sarà interrotto, quindi chi deve spostarsi tra le due località dovrà cercare alternative o programmare diversamente i propri spostamenti. La società ha comunicato che il servizio riprenderà regolarmente dopo le 11.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e rifornimento del traghetto, nella giornata di mercoledì 11 febbraio il servizio di collegamento tra Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà sospeso dalle 9:00 alle 11:00. Durante la fascia oraria di sospensione sarà.

