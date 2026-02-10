Marina traghetto sospeso per due ore | predisposti bus sostitutivi per i pedoni
Questa mattina, il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini ha sospeso il servizio per due ore. La decisione è stata presa a causa di problemi tecnici e i passeggeri sono stati fatti salire sui pullman sostitutivi. La circolazione riprenderà nel primo pomeriggio, ma il disagio si farà sentire soprattutto tra chi deve spostarsi tra le due località.
Ravenna, 10 febbraio 2026 – Stop del traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini per due ore nella mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio. A informare gli utenti è Start Romagna in una nota in cui si spiega che, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e rifornimento del traghetto, nella giornata di mercoledì 11 febbraio il servizio di collegamento tra Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà sospeso dalle 9 alle 11. Durante la fascia oraria di sospensione, però, sarà garantito un servizio sostitutivo mediante autobus per il trasferimento dei pedoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
