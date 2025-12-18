Foca monaca davanti al porto di Marina di Ravenna | è lo stesso esemplare già fotografato?

Una foca monaca è stata avvistata nuovamente davanti al porto di Marina di Ravenna, suscitando grande interesse e curiosità. Dopo il primo avvistamento dello scorso mese da parte dei carabinieri forestali, i biologi del centro Cestha hanno confermato un secondo avvistamento, segnalando che l'esemplare è in ottima forma. Un segnale positivo per la biodiversità locale e un'occasione per riflettere sull'importanza della tutela marina nella zona.

Ravenna, 18 dicembre 2025 – E' tornata e la buona notizia è che, chiunque sia, è in ottima forma: a una ventina di giorni dallo ' storico' avvistamento, da parte dei carabinieri forestali di Punta Marina, di una foca monaca nei lidi sud del ravennate, i biologi marini del centro ricerche Cestha hanno segnalato un secondo avvistamento del mammifero pinnipede nelle acque al largo di Marina di Ravenna. I ricercatori del Centro sperimentale per la Tutela degli Habitat (ente di ricerca senza scopo di lucro la cui finalità è la protezione ambientale), in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ravenna, questa mattina (giovedì) sono intervenuti a seguito della segnalazione di un possibile avvistamento nei pressi dell' imboccatura del porto di Marina di Ravenna.

