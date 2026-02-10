Sos Pontremolese Treni doppia trazione per aumentare le merci | Un’ipotesi concreta

La questione della linea Pontremolese torna sotto i riflettori, con l’ipotesi di usare una doppia trazione per aumentare il trasporto di merci. Mentre il porto investe milioni per raddoppiare i traffici e la Zona logistica cerca di attirare nuove imprese, i lavori sull’infrastruttura sembrano ancora bloccati. La speranza di vedere presto miglioramenti resta viva, ma ancora non si vede una svolta concreta.

Da una parte gli investimenti milioni di un porto che promette di raddoppiare i propri traffici, e lo sviluppo della Zona logistica semplificata che strizza l’occhio all’insediamento di nuove imprese e all’aumento della produttività; dall’altra un’infrastruttura sul cui potenziamento si sono consumate parole, intese e convenzioni, senza che sia stato portato ancora a termine. Così, sulla ferrovia Pontremolese, è l’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale a farsi carico di una possibile soluzione ’tampone’ in grado di sopperire sia all’aumento della produttività portuale, sia alle croniche difficoltà orografiche che oggi limitano i traffici su ferro sull’arteria La Spezia-Parma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

