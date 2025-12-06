Tatiana Tramacere ipotesi fuga per aumentare i follower sui social Pioggia di insulti | Vergognati ora paga le spese delle ricerche

Prima l'apprensione, poi la paura, infine il sollievo e la rabbia. Tatiana Tramacere sta bene e questa è la notizia più importante. Ma i giorni di terrore che ha fatto vivere. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere, ipotesi fuga per aumentare i follower sui social. Pioggia di insulti: «Vergognati, ora paga le spese delle ricerche»

Approfondisci con queste news

Sembra assumere contorni kafkiani la vicenda della scomparsa di Tatiana Tramacere, a giudicare dalle tante domande ancora senza risposta che gli stessi investigatori si pongono, e probabilmente porranno alla 27enne studentessa di Nardò. Soprattutto sul - facebook.com Vai su Facebook

#tatiana tramacere, parla l'amico Dragos: «Ho voluto tutelarla nelle sue scelte personali di cambiare vita» Vai su X

Tatiana Tramacere, ipotesi fuga progettata per aumentare i follower su Instagram. Dragos chiede scusa: «Volevo aiutarla» - Gli inquirenti sono certi che quello di Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre e ritrovata due ... Segnala ilmessaggero.it

Ritrovata viva Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò: era a casa dell'amico. Ipotesi fuga volontaria - È stata trovata viva e in buone condizioni di salute all'interno di uno stanzino della mansarda in cui vive l'amico Dragos- Come scrive tag24.it

Tatiana Tramacere, chi è Dragos Gheormescu: l'amico 30enne che avrebbe coperto la "fuga" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tatiana Tramacere, chi è Dragos Gheormescu: l'amico 30enne che avrebbe coperto la 'fuga' ... Riporta tg24.sky.it

Tatiana Tramacere, bomba Tg1: l'ultimo video e la fuga, cosa è successo - Video esclusivi del Tg1 sul caso di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò e trovata viva oggi. iltempo.it scrive

Tatiana, ritrovata e sta bene la 27enne scomparsa nel leccese. Avrebbe organizzato tutto - Potrebbe aver organizzato la fuga tutto da sola Tatiana Tramacere, la 27enne ritrovata a Nardò (in provincia di Lecce) dopo giorni in cui si erano perse ... ecovicentino.it scrive

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era in casa dell'amico, l'ipotesi del sequestro - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese La gioia del papà della ragazza:'Sto vivendo il mio Natale anticipatamente'. Da ansa.it