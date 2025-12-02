L' Interporto si amplia | 750 metri di binari per i treni merci

La piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia si prepara a un significativo potenziamento con l'allungamento dell'asta di manovra dell'Interporto di Pordenone. Un'opera attesa da tempo che porterà i binari di accesso dagli attuali 315 metri a 750 metri, permettendo l'ingresso diretto dei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Notizie dal trasporto e dalla logistica – 24 novembre 2025: Quattro gru elettriche a Capodistria - Air China Cargo ordina sei A350F - Railport Turchia avvia le attività - Tracciamento di container aerei - Oman Air Cargo amplia la rete - Tracciamento avanzato per - facebook.com Vai su Facebook

Infrastrutture: Amirante, potenziato Interporto Pn con asta 750m - Un investimento complessivo da 7 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia , 2 dic - Lo riporta ilgazzettino.it

“Interporto Centro Italia Orte”: i lavori di completamento del collegamento ferroviario per 8 milioni di Euro del Fondo Sviluppo e Coesione dell’Unione Europea - Affermata la validità del metodo collaborativo tra Enti pubblici, gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie e operatori economici Stefano Stefanini NewTuscia – ORTE – L’approvazione delle legge ... newtuscia.it scrive

Interporto di Orte, innovazione al centro del progetto per creare il nuovo hub per la logistica e il trasporto - Presentati gli interventi per il progetto del nuovo Interporto di Orte, che permetteranno il completamento del terminal ferroviario intermodale, trasformando l’infrastruttura in un hub innovativo, in ... Riporta ilsole24ore.com

Interporto Centro Italia Orte: il 28 marzo la presentazione dei lavori di completamento - Venerdì 28 marzo 2025 alle 10:00 la Regione Lazio presenta i lavori di completamento dell'Interporto di Orte (VT). Riporta regione.lazio.it