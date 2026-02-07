storica lollobrigida a milano cortina primo oro e record olimpico nei 3000 metri

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026. Con il tempo di 3’54”28, ha stabilito anche il record olimpico. È la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione dei Giochi. La vittoria di Lollobrigida ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente.

Una strepitosa Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 donne di speed skating con 3’54’28. Si tratta della prima medaglia d’oro per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Impegnata nell’ottava batteria contro la canadese Valerie Maltais, la pattinatrice romana è partita con grande aggressività facendo segnare il miglior tempo parziale dopo i primi 200 metri e proseguendo con una gestione perfetta delle energie. Una gara sensazionale con il record olimpico, il regalo più bello nel giorno del suo compleanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi.

Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida vince il primo oro italiano dei Giochi nel pattinaggio.

Milano Cortina, la diretta: Lollobrigida oro e record olimpico nello speed skating. Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa libera. Il programma di oggiLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la prima giornata di gare che assegneranno medaglie ... ilmessaggero.it

Storica Lollobrigida a Milano Cortina, oro e record olimpico nei 3000 metriLa pattinatrice romana trionfa a sorpresa nel pattinaggio di velocità, stabilendo anche il record olimpico. Si tratta della prima medaglia d’oro per l’Italia ... ilgiornale.it

Oggi compie gli anni una campionessa incredibile. Francesca Lollobrigida 16 titoli mondiali. 1 argento e un bronzo alle Olimpiadi 3 Coppe del Mondo 1 oro ai Mondiali distanza singola. La prima medaglia olimpica al femminile della storia del pattinag facebook