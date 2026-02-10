Sony xperia telefoni manterranno la continuità

Sony conferma che i telefoni Xperia continueranno a essere prodotti senza cambiamenti di strategia. L’azienda ha deciso di mantenere la linea attuale, garantendo la continuità per gli utenti e il mercato. Per ora, nulla cambierà nel modo in cui vengono sviluppati e commercializzati i modelli.

Questa panoramica sintetizza le scelte strategiche di Sony riguardo al marchio Xperia e all'assetto delle televisori Bravia. La direzione generale evidenzia una continuità del marchio per i telefoni Xperia, mentre TCL sarà responsabile di tutto ciò che ruota attorno alle Bravia. Inoltre, emergono segnali dai database IMEI su futuri modelli Xperia, confermando l'attenzione verso lo sviluppo della linea. sony xperia: continuità del marchio. Secondo Lin Tao, amministratore delegato e direttore finanziario di Sony, la linea Xperia e i relativi modelli manterranno la continuità senza subire passi indietro o cambi di governance.

