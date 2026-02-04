Sony xperia 2026 piani che sembrano prendere forma

Le notizie sulla futura gamma Xperia si fanno più concrete. Nuove segnalazioni emerse dal database GSMA IMEI indicano che Sony sta lavorando a modelli che, nel 2026, potrebbero vedere la luce. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali, ma l’indiscrezione suggerisce che i piani dell’azienda stanno prendendo forma. Fans e addetti ai lavori aspettano di scoprire cosa riserveranno i prossimi smartphone di Sony.

Un aggiornamento sintetico sull'andamento della gamma Xperia nel contesto attuale, basato su nuove segnalazioni emerse nel database GSMA IMEI. le informazioni indicano lo sviluppo di due modelli ancora non confermati, verosimilmente associati a Xperia 1 VIII e Xperia 10 VIII, senza indicazioni di lancio negli stati Uniti e senza data di rilascio definita. sony xperia 1 viii e xperia 10 viii: nuove segnalazioni nel database gsma. Le ultime tracce rilevate mostrano riferimenti a due possibili smartphone di sony, collegati a futuri aggiornamenti della linea. i dati suggeriscono una continuazione della linea senza conferme riguardo a una disponibilità globale immediata.

