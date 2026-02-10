Sony State of Play 2026 | Wolverine e il futuro di PlayStation sotto i riflettori

Il grande evento di PlayStation si apre con attese altissime. Il 12 febbraio 2026, Sony presenta lo State of Play, un appuntamento che potrebbe svelare novità importanti come Wolverine e altri progetti futuri. Il settore videoludico guarda con attenzione, perché questa presentazione potrebbe segnare una svolta per la console e i giochi in arrivo.

Lo State of Play di PlayStation, in programma per il 12 febbraio 2026, si preannuncia come un evento cruciale per Sony, in un momento di transizione per l’intero settore videoludico. L’azienda giapponese dovrà presentare novità significative per riconquistare l’attenzione del pubblico e definire il futuro della sua console, in un mercato sempre più competitivo e senza confini definiti. L’evento, che durerà circa sessanta minuti, dovrà comunicare una visione chiara e convincente, altrimenti rischia di risultare insufficiente. Il contesto attuale è delicato. La generazione di console attuale mostra segni di stanchezza, la line-up di titoli first party, pur potente, è frammentata e il mercato richiede un approccio più flessibile e aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sony State of Play

Sony annuncia ufficialmente il nuovo evento State of Play di febbraio 2026.

