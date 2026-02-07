BIT 2026 a Milano il turismo del futuro sotto i riflettori della città olimpica

A Milano, dal 10 al 12 febbraio, torna il BIT, uno degli eventi più attesi nel settore del turismo in Italia. La fiera si svolge al polo di Rho e mette sotto i riflettori il turismo del futuro, in vista delle Olimpiadi 2026. Per tre giorni, operatori, aziende e appassionati si riuniscono per scoprire le novità e le tendenze del settore.

Sta per tornare uno degli appuntamenti da non perdere a Milano. Dal 10 al 12 febbraio 2026, Fiera Rho ospita BIT – Borsa Internazionale del Turismo, il più importante appuntamento italiano dedicato al travel, punto di incontro globale per operatori, decision maker, buyer e istituzioni. Un’edizione che assume un significato strategico speciale per il capoluogo lombardo, già sotto la lente dell’attenzione internazionale per l’avvio delle Olimpiadi Invernali, evento che sta ridefinendo il posizionamento della città e del Paese nel panorama turistico mondiale. BIT 2026 si inserisce in un momento cruciale: infrastrutture, accoglienza, mobilità e narrazione internazionale sono già orientate verso l’appuntamento sportivo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

