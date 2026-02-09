State of Play di Febbraio 2026 Sony ha annunciato il nuovo evento con data orario e dettagli

Sony annuncia ufficialmente il nuovo evento State of Play di febbraio 2026. L’appuntamento si terrà tra poche settimane, con dettagli su data, orario e cosa aspettarsi. La casa giapponese promette novità importanti sul catalogo PlayStation, e i fan sono già in fermento. L’evento sarà digitale e si svolgerà online, come di consueto, lasciando intendere che potrebbero essere svelati nuovi giochi e aggiornamenti su quelli già annunciati.

Sony ha confermato ufficialmente un nuovo appuntamento con lo State of Play di Febbraio 2026, uno degli eventi digitali più attesi per scoprire il futuro del catalogo PlayStation. La diretta promette oltre un'ora di annunci, trailer e aggiornamenti sullo sviluppo dei giochi in arrivo su PS5. Al centro dello show ci saranno produzioni di studi di tutto il mondo, con uno spazio rilevante dedicato sia ai partner esterni sia ai team interni di PlayStation Studios. L'evento sarà trasmesso in contemporanea globale e rappresenta un momento chiave per capire le prossime mosse di Sony nel medio periodo.

