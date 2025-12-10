Riganò si racconta | Idolo a Firenze? Sono una persona normale L’area di rigore è sempre stato il mio habitat Il mio grande rimpianto…
Christian Riganò si confessa in un'intervista alla Gazzetta, condividendo aneddoti e riflessioni sulla sua carriera. Tra ricordi di momenti memorabili e il suo rapporto con il calcio, l'ex attaccante rivela anche i suoi pensieri più intimi, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sul suo percorso professionale.
Christian Riganò si racconta alla Gazzetta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore il mio habitat. Il mio rimpianto.» “Dio perdona, Riga-no”. Questo striscione ha sventolato per anni in Curva Fiesole, celebrando Christian Riganò, il centravanti che ha risollevato la Fiorentina dal baratro della C2 dopo il fallimento. Arrivato nel 2002 in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
