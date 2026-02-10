Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha confermato di essere stato sull’isola di Jeffrey Epstein nel 2012. Durante un’audizione al Senato, ha spiegato di essere arrivato lì con moglie, figli e tate, e di aver visitato il luogo in compagnia di altri. Lutnick aveva già detto di aver smesso di avere rapporti con Epstein dopo il primo incontro nel 2005, ma ora la sua versione dei fatti cambia. La testimonianza ha riacceso le polemiche sulla sua reale connessione con il finanziere e sui motivi del viaggio.

Il segretario al Commercio Howard Lutnick in audizione al Senato ha ammesso di avere visitato la famigerata isola di proprietà di Jeffrey Epstein nel 2012, nonostante avesse precedentemente dichiarato ai senatori di avere interrotto ogni contatto con il finanziere pedofilo dopo un primo incontro nel 2005. “Ho pranzato con lui mentre ero su una barca in vacanza con la famiglia”, ha detto Lutnick. Ha però insistito sul fatto che sua moglie e i suoi figli erano con lui durante l’incontro del dicembre 2012 e di non avere assistito a nessuno dei presunti reati sessuali avvenuti sull’isola. “Mia moglie era con me, così come i miei quattro figli e le mie tate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il segretario al Commercio Lutnick in audizione al Senato: “Sono stato sull’isola di Epstein ma ero con moglie, figli e tate”

Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick ha confermato di aver visitato l'isola di Jeffrey Epstein.

