La ciclabile incompiuta fra Lecco e Abbadia | dopo 25 anni di attesa la posa della seconda pietra con Salvini
Dopo 25 anni di attese, si avvia a conclusione la lunga attesa per la realizzazione della pista ciclabile tra Lecco e Abbadia Lariana, sul lago di Como. La posa della “seconda pietra”, annunciata con la partecipazione di Salvini, rappresenta un passo importante verso il completamento di questa infrastruttura, simbolo di sviluppo e mobilità sostenibile nella zona.
Lecco, 16 dicembre 2025 – Un’opera attesa da 25 anni. È la pista ciclabile sul lago di Como tra Lecco e Abbadia Lariana. Ci sono volute le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 per riuscire a ricominciare i lavori per terminarla, ma ci vorranno anche ulteriori 32 milioni di euro, praticamente 10mila euro al metro, e altri 510 giorni di intervento, quasi un anno e mezzo. La ciclovia olimpica sarà quindi pronta solo a Giochi finiti da un pezzo. CARDINI LECCO ABBADAI LARIANA = CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA DEI LAVORI DEL SECONDO TRATTO DELLA PISTA CICLO PEDONALE - CICLABILE LECCO ABBADIA LARIANA A PRADELLO - PRESENTE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E VICE PREMIER MATTEO SALVINI - 15-12-2025 Sei anni dopo . Ilgiorno.it
Val Biandino-Introbio-LC
