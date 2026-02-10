Solare Italiano in Ascesa | Investimenti Agrivoltaico e la Sfida dei Costi del Litio Il panorama…

In Italia, il settore solare cresce veloce. Gli investimenti aumentano e si sviluppano progetti di agrivoltaico, combinando energia e agricoltura. La sfida principale resta il costo del litio, fondamentale per le batterie di accumulo. Il governo e le aziende spingono per trovare soluzioni più economiche e sostenibili, mentre i lavori si intensificano per rendere l’Italia più indipendente dall’import di energia.

Solare Italiano in Ascesa: Investimenti, Agrivoltaico e la Sfida dei Costi del Litio. Il panorama energetico italiano si trasforma rapidamente, con un'accelerazione degli investimenti nel settore solare e dello storage. La rassegna di Daily Solar News del 10 febbraio 2026 evidenzia una serie di sviluppi significativi, che vanno dall'ingresso di grandi player internazionali come Iberdrola a iniziative più mirate come l'investimento di ECO The Photovoltaic Group nell'agrivoltaico lombardo, fino all'avvio del primo impianto fotovoltaico di Zelestra in Puglia. Questi movimenti, pur promettenti, si scontrano con sfide concrete legate all'aumento dei costi delle materie prime, in particolare del litio, e alle dinamiche del mercato globale.

