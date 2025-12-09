Mediaset acquisisce Radio Norba cambia il panorama radiofonico italiano

RadioMediaset amplia il proprio perimetro con l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente pugliese e punto di riferimento nel Sud Italia. L’operazione segna un passo rilevante per il gruppo del Biscione, che consolida ulteriormente la propria leadership nel settore radiofonico nazionale e integra un marchio con un forte radicamento territoriale e una lunga esperienza nella produzione di contenuti musicali e televisivi. Un’acquisizione strategica per il gruppo Mediaset. L’operazione avviene attraverso il passaggio del capitale di controllo di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi come Battiti Live, appuntamento musicale molto seguito e trasmesso da Mediaset da diversi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

