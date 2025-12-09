Mediaset acquisisce Radio Norba cambia il panorama radiofonico italiano
RadioMediaset amplia il proprio perimetro con l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente pugliese e punto di riferimento nel Sud Italia. L’operazione segna un passo rilevante per il gruppo del Biscione, che consolida ulteriormente la propria leadership nel settore radiofonico nazionale e integra un marchio con un forte radicamento territoriale e una lunga esperienza nella produzione di contenuti musicali e televisivi. Un’acquisizione strategica per il gruppo Mediaset. L’operazione avviene attraverso il passaggio del capitale di controllo di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi come Battiti Live, appuntamento musicale molto seguito e trasmesso da Mediaset da diversi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Mediaset acquisisce Radio Norba
Mediaset acquisisce Radio Norba, storica emittente del Sud Italia
Radio Mediaset acquisisce Radio Norba Ufficiale
#mediaset acquisisce l'emittente pugliese #radio norba: il Biscione si estende al Sud Vai su X
L’accordo è ufficiale: Netflix acquisisce Warner Bros. Discovery per 82,7 miliardi, portando sotto un unico colosso decenni di cinema, serie iconiche e interi universi narrativi, da DC a Harry Potter fino ai classici HBO. Un passaggio di potere che promette di ca - facebook.com Vai su Facebook
Mediaset acquisisce l'emittente pugliese Radio Norba: il Biscione si estende al Sud - Mediaset acquisisce Radio Norba, emittente pugliese con sede a Conversano (Bari): «Forte radicamento nel Mezzogiorno». Come scrive msn.com
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com