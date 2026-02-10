’Sognando’ da Capitale Lorenzetti in prima linea | Uniti per la candidatura oltre le lotte politiche

Gianni Lorenzetti, consigliere regionale del Pd e già sindaco di Montignoso, si schiera con forza dietro la candidatura di Massa a Capitale Italiana della Cultura 2028. In un incontro con il sindaco Persiani, ribadisce che l’unione tra politica e territorio può portare a una vittoria condivisa, superando le divisioni di partito. Lorenzetti insiste sulla necessità di lavorare insieme, senza dividerci, per ottenere il riconoscimento che potrebbe portare benefici a tutta la zona.

"Uniti possiamo vincere. E la Regione farà la sua parte". Gianni Lorenzetti, attuale consigliere regionale del Pd ma già sindaco di Montignoso e presidente della Provincia, non si tira indietro e ribadisce ciò che ha sempre detto al sindaco di Massa, Francesco Persiani: una totale sintonia sulla candidatura di Massa e del suo territorio a Capitale Italiana della Cultura 2028. Lorenzetti, la coesione è totale? "A livello locale ci siamo impegnati e abbiamo speso molto per la candidatura e i sindaci di centrosinistra sono stati solidali con il progetto al quale ho aderito con grande slancio come cittadino e come amministratore, e con me l’hanno fatto tutti quanti di qualsiasi colore fossero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

