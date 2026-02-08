Cosa aspettarsi da Sofia Goggia alle Olimpiadi Invernali 2026 | a Cortina può diventare leggenda

Sofia Goggia punta a scrivere il suo nome nella storia delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026. La campionessa italiana si prepara a sfidare le sue stesse capacità, concentrandosi sulla Discesa e sul SuperG. Per lei, questa potrebbe essere l’occasione di lasciare un segno indelebile, proprio alle porte di casa.

Sofia Goggia è la faccia delle Olimpiadi Invernali e vuole entrare nella storia sfidando se stessa nella Discesa e nel SuperG dei Giochi Olimpici. La campionessa 34enne ha vinto 2 medaglie iridate (oro e argento) e adesso punta al tris.

Sofia Goggia, campionessa di sci alpino, ha commentato la possibilità di essere portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dichiarando di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

Sofia Goggia, campionessa di sci di origine bergamasca, ha commentato la possibilità di partecipare come alzabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

DA SOLA Perché questa foto è rimasta nella mia mente, per un giorno intero Lei è Sofia Goggia. Una delle stelle dello sci mondiale. Ha alle spalle infortuni gravissimi e tenaci riscatti; su di lei gravano enormi aspettative. Ha acceso lei il braciere olimpico facebook

#Brignone ci sarà in discesa libera con Sofia #Goggia: ecco il quartetto azzurro x.com