Askatasuna verso il corteo nazionale | rilanciato sui social un evento musicale a Palazzo Nuovo

Askatasuna si prepara al corteo nazionale, con un evento musicale a Palazzo Nuovo rilanciato sui social. Dopo l’assemblea del 17 gennaio, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, l’iniziativa rafforza l’impegno della comunità locale e nazionale. L’appuntamento rappresenta un momento di aggregazione e testimonianza, sottolineando l’importanza di un dialogo condiviso per il futuro della città e del movimento.

“Aska è la mia città”. Dopo la grande assemblea nazionale di sabato, 17 gennaio, chiamata da Askatasuna e svoltasi in un'aula del Campus Einaudi contando sulla partecipazione di centinaia di persone e svariate decine di rappresentati di collettivi, comitati, associazioni, partiti politici, sigle.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Lombardia, sfiduciata la sottosegretaria Federica Picchi (FdI): aveva rilanciato teorie no vax sui social Torino, corteo Askatasuna si chiude con scritte proiettate sui palazziIl corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna si è concluso in piazza Gran Madre, di fronte alla chiesa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Torino, Askatasuna annuncia l’alba di un nuovo movimento sociale; TORINO: ASSEMBLEA NAZIONALE DOPO LO SGOMBERO DI ASKATASUNA VERSO LA MANIFESTAZIONE DEL 31 GENNAIO; Askatasuna, la strategia per il 31 gennaio. Tre i cortei a Torino; USB interviene all'assemblea organizzata da Askatasuna, a quasi un mese dallo sgombero del 18 dicembre e verso il corteo nazionale del 31 Gennaio a Torino. Askatasuna, verso il corteo nazionale: rilanciato sui social un evento musicale a Palazzo NuovoAska è la mia città. Dopo la grande assemblea nazionale di sabato, 17 gennaio, chiamata da Askatasuna e svoltasi in un' aula del Campus Einaudi contando sulla partecipazione di centinaia di persone ... torinotoday.it Askatasuna, la strategia per il 31 gennaio. Tre i cortei a TorinoAttivisti da tutta Italia. Già pronte le locandine di Zerocalcare. I punti di partenza annunciati: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. Le prossime azioni di protesta lanciate durante l'assemblea ... rainews.it PIATTAFORMA VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 31 GENNAIO A TORINO “Askatasuna vuol dire libertà! Torino è partigiana. Contro il governo, la guerra e l’attacco agli spazi sociali” A conclusione dell’assemblea di sabato 17 gennaio è stata st - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.