A tutto jazz con Fagioli | Un dialogo musicale

"Rispetto al primo album, che era più cameristico, per quanto comunque si trattasse di jazz, stavolta la sezione ritmica, la chitarra elettrica e l'elettronica, aggiungono vivacità da un punto di vista timbrico del suono". Nasce dall'avvincente dialogo con il suo quartetto 'Dialoque', il nuovo album di Jacopo Fagioli, appena pubblicato dall'etichetta Aut Records su cd e digitale. Il trombettista di Poggio a Caiano lo presenta al Nof Club di Firenze domani sera (ore 21) con Davide Strangio alla chitarra, Amedeo Verniani al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria. Una formazione con un suono contemporaneo che ha permesso di orchestrare le idee con più respiro, mantenendo la tromba al centro della narrazione musicale.

