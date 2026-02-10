Snoop Dogg debutta sugli sci a 54 anni | chi è la campionessa che lo ha guidato sulla neve

Snoop Dogg ha deciso di provare gli sci, a 54 anni. L’icona dell’hip hop si è messo in gioco sulle piste di Milano Cortina 2026, guidato da una campionessa dello sci. È un debutto sorprendente, che ha fatto parlare di sé anche tra gli appassionati di sport e musica.

Snoop Dogg, 54 anni, icona globale dell’hip hop e uno dei volti più riconoscibili della cultura pop mondiale, è diventato protagonista inaspettato delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ingaggiato dalla NBC come inviato speciale, il rapper ha catalizzato l’attenzione di pubblico e telecamere con la sua presenza eclettica tra le nevi italiane. Ma c’è un dettaglio che ha sorpreso molti: nonostante la sua presenza costante agli eventi olimpici invernali, Snoop Dogg non aveva mai sciato in vita sua. La rivelazione è emersa quando il cantante ha deciso di colmare questa lacuna affidandosi a una maestra d’eccezione: Picabo Street, leggenda dello sci alpino statunitense. 🔗 Leggi su Screenworld.it

