Snoop Dogg debutta sugli sci a 54 anni | chi è la campionessa che lo ha guidato sulla neve

Snoop Dogg ha deciso di provare gli sci, a 54 anni. L’icona dell’hip hop si è messo in gioco sulle piste di Milano Cortina 2026, guidato da una campionessa dello sci. È un debutto sorprendente, che ha fatto parlare di sé anche tra gli appassionati di sport e musica.

Snoop Dogg, 54 anni, icona globale dell’hip hop e uno dei volti più riconoscibili della cultura pop mondiale, è diventato protagonista inaspettato delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ingaggiato dalla NBC come inviato speciale, il rapper ha catalizzato l’attenzione di pubblico e telecamere con la sua presenza eclettica tra le nevi italiane. Ma c’è un dettaglio che ha sorpreso molti: nonostante la sua presenza costante agli eventi olimpici invernali, Snoop Dogg non aveva mai sciato in vita sua. La rivelazione è emersa quando il cantante ha deciso di colmare questa lacuna affidandosi a una maestra d’eccezione: Picabo Street, leggenda dello sci alpino statunitense. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Snoop Dogg ha fatto il suo ingresso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Snoop Dogg ha fatto una comparsa inaspettata durante il percorso della fiaccola olimpica a Milano.

Snoop Dogg alle Olimpiadi: il debutto sugli sci è tutto da ridereFedele allo spirito olimpico, Picabo Street ha consegnato a Snoop una medaglia d’oro personalizzata con il suo nome inciso. Lui ha ricambiato con una catena d’oro e un berretto. Perché alle Olimpiadi, ... iodonna.it

Il debutto sugli sci di Snoop Dogg a Cortina: ecco com'è andataSnoop Dogg, 54 anni, icona globale dell’hip hop e inviato speciale della NBC, è diventato uno dei volti più curiosi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra gare di curling, un giro sul bob giamaic ... msn.com

SNOOP DOGG SULLE PISTE A LEZIONE DI SCI #SnoopDogg avvistato a Cortina d’Ampezzo con sci ai piedi e stile intatto. Lezioni serie o solo show In ogni caso, se non vince una medaglia… vince lo spettacolo. Tu lo manderesti alle Olimpia - facebook.com facebook

Snoop Dogg a Gallarate per le #OlimpiadiInvernali2026: il video esclusivo di Fabio Celenza per #propagandalive @CelenzaFabio x.com