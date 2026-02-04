Milano Cortina Snoop Dogg tedoforo ‘a sorpresa’ sotto la neve finta

Snoop Dogg ha fatto una comparsa inaspettata durante il percorso della fiaccola olimpica a Milano. L’artista statunitense si è presentato sotto la neve finta, sorprendendo il pubblico e i partecipanti. È stato un momento improvviso che ha acceso l’entusiasmo tra gli spettatori, che non si aspettavano di vedere il rapper nella corsa verso le Olimpiadi del 2026. La fiamma prosegue il suo viaggio verso l’accensione del braciere, a due giorni dall’evento principale.

(Adnkronos) – Una sorpresa nel viaggio della fiamma olimpica, a due giorni dall'accensione del braciere di Milano Cortina 2026. Nella tappa di Gallarate oggi, giovedì 4 febbraio, tra i tedofori si è visto anche Snoop Dogg, leggenda mondiale del rap. Uno dei tanti tedofori che sta accompagnando la fiamma olimpica lungo l'Italia, in vista della.

