snoop dogg alle olimpiadi 2026 scia e si diverte sulla neve di cortina

Snoop Dogg ha fatto il suo ingresso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il rapper statunitense è arrivato a Cortina, dove si diverte sulla neve e assiste alle gare. È in Italia per seguire da vicino i Giochi invernali, che commenterà in diretta per l’emittente NBC Universal.

Snoop Dogg è in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il rapper sarà presente per tutta la durata dei Giochi invernali nel ruolo di commentatore tv per l’emittente statunitense NBC Universal. In questi giorni ne ha approfittato per dilettarsi in alcune specialità sportive, imparare a sciare e sostenere gli atleti a stelle e strisce. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Snoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Snoop Dogg si prepara a un ruolo inaspettato: diventare il primo coach onorario nella storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Snoop Dogg a Cortina prende lezioni di sci (da una campionessa olimpica): la prima discesa sulla neve del rapper VIDEOCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Snoop Dogg si trova a Cortina per supportare il Team Usa alle Olimpiadi e nel frattempo si sta dedicando a una lunga serie di attività. Tra ... ilgazzettino.it

Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano Cortina prende lezioni di sci. VIDEOLezione di sci per Snoop Dogg. Dopo essere stato tra i tedofori ufficiali di Milano-Cortina 2026, il rapper statunitense, corrispondente speciale per la NBC, ha conquistato i social con la sua lezione ... tg24.sky.it

SNOOP DOGG SULLE PISTE A LEZIONE DI SCI #SnoopDogg avvistato a Cortina d’Ampezzo con sci ai piedi e stile intatto. Lezioni serie o solo show In ogni caso, se non vince una medaglia… vince lo spettacolo. Tu lo manderesti alle Olimpia - facebook.com facebook

Snoop Dogg in Italia per le Olimpiadi invernali: l'intervista esclusiva di Celenza. #propagandalive x.com