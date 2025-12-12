Snoop Dogg coach onorario del Team USA alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Snoop Dogg si prepara a un ruolo inaspettato: diventare il primo coach onorario nella storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Questa sorpresa segna un nuovo capitolo nella sua carriera, unendo il mondo dello sport e dell’intrattenimento in un modo innovativo e originale.

Snoop Dogg cambia panchina. E lo fa nel modo più inatteso. Il rapper californiano sarà il primo coach onorario della storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’annuncio è arrivato dallo United States Olympic & Paralympic Committee, che ha ufficializzato la collaborazione con una delle icone più riconoscibili della cultura pop globale. Un ruolo simbolico, ma non solo. “Snopp Dogg: “Sono qui per fare il tifo e.”. Snoop Dogg, 54 anni, ovviamente non allenerà tecnicamente gli atleti. Il suo compito sarà un altro. Motivarli, incoraggiarli, portare energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

