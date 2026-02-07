Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la Rai

Durante l’apertura delle Olimpiadi, il nome di Ghali non è stato citato e nessuna inquadratura del rapper è apparsa in diretta. La scelta ha scatenato subito le polemiche sui social, con molti che criticano la gestione dell’evento e l’assenza del cantante dalla trasmissione ufficiale. La questione diventa uno dei temi più discussi tra gli spettatori e sui media online.

Tra la presidente del Cio scambiata per la figlia di Mattarella, il mancato riconoscimento dei campioni delle nazionali di volley, la confusione fra Mariah Carey e Matilda De Angelis, agli spettatori a casa è saltato all'occhio anche un altro dettaglio. Il cantante è stato protagonista di uno dei momenti più toccanti della cerimonia, ma per la Rai è come se fosse stato trasparente, uno tra i tanti ballerini che erano con lui sul palco durante la sua performance, anziché il protagonista. Ghali ha recitato in italiano, inglese e francese la poesia di Gianni Rodari contro la guerra, Promemoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

