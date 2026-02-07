Durante l’apertura delle Olimpiadi, il nome di Ghali non è stato citato e nessuna inquadratura del rapper è apparsa in diretta. La scelta ha scatenato subito le polemiche sui social, con molti che criticano la gestione dell’evento e l’assenza del cantante dalla trasmissione ufficiale. La questione diventa uno dei temi più discussi tra gli spettatori e sui media online.

Tra la presidente del Cio scambiata per la figlia di Mattarella, il mancato riconoscimento dei campioni delle nazionali di volley, la confusione fra Mariah Carey e Matilda De Angelis, agli spettatori a casa è saltato all'occhio anche un altro dettaglio. Il cantante è stato protagonista di uno dei momenti più toccanti della cerimonia, ma per la Rai è come se fosse stato trasparente, uno tra i tanti ballerini che erano con lui sul palco durante la sua performance, anziché il protagonista. Ghali ha recitato in italiano, inglese e francese la poesia di Gianni Rodari contro la guerra, Promemoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la Rai

Approfondimenti su Ghali Olimpiadi

Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è finita e ci sono state molte critiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ghali Olimpiadi

Argomenti discussi: Cerimonia all’italiana, Ghali dà fastidio. Oggi il corteo alla prova decreto sicurezza; Ghali a San Siro, l’esibizione commuove ma i social si ribellano: Censurato dalla telecronaca Rai; Ghali censurato? È polemica sulla Rai: Mai nominato, per lui nessun primo piano; Ghali contro la cerimonia delle Olimpiadi: Non posso cantare l'Inno d'Italia né esprimere un mio pensiero.

Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la RaiDurante l’inaugurazione delle Olimpiadi, nessun primo piano e nessuna citazione per il rapper Ghali e sui social scoppia la polemica sulla gestione della sua esibizione ... vanityfair.it

Olimpiadi, il caso Ghali oscurato: polemiche dopo la cerimonia di apertura, sui social accuse alla Rai di TeleMeloni – VIDEOGhali al centro delle polemiche dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: assenza di primi piani, mancata citazione in telecronaca e accuse di censura alla Rai. gay.it

Ieri è andata in scena l’ennesima vergognosa puntata di Tele Meloni. Hanno censurato Ghali due volte. Prima della serata inaugurale delle Olimpiadi, decidendo preventivamente cosa avrebbe detto e cosa NON avrebbe potuto dire. E l’hanno oscurato durant facebook

JD Vance fischiato Macron assente vs Vance Ucraina applaudita e Israele fischiato Telecronista Rai sostituito Ghali censurato E meno male che la parola d'ordine della cermonia d'apertura delle #olimpiadiinvernali era armonia x.com