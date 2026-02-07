I fan di Ghali si aspettavano un concerto speciale e così è stato. L’artista ha portato sul palco di San Siro un’esibizione che ha emozionato il pubblico, mentre sui social si scatenano le reazioni. Molti si lamentano che la telecronaca Rai abbia censurato parti dello show, lasciando i fan delusi. La serata si conclude con un mix di applausi e critiche.

Milano, 7 febbraio 2026 – Polemiche prima, polemiche dopo. In mezzo, un’esibizione commovente e apprezzatissima. Ghali, fuori classe che sa dove vuole stare nel mondo e lo dice senza paura, ieri sera a San Siro ha mandato in visibilio il pubblico dello stadio e chi lo seguiva da casa. Ma un dettaglio non da poco della sua performance sta facendo discutere moltissimo, specie nei commenti social sotto i contenuti dedicati allo show. Ghali rompe il silenzio: “So perché non ho potuto cantare l’Inno d’Italia. E non c’è spazio per la lingua araba” La mancata presentazione di Ghali in apertura dello show con cui ha partecipato alla cerimonia di apertura di Milano Cortina, infatti, ha scatenano alcune proteste sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ghali a San Siro, l’esibizione commuove ma i social si ribellano: “Censurato dalla telecronaca Rai”

La Rai è finita nel mirino dopo che Ghali, durante una sua esibizione, ha letto una poesia di Gianni Rodari contro la guerra.

La cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio, con l’obiettivo di riempire San Siro.

