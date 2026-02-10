Smog nuova centralina ambientale nei pressi dell’Autostazione

Nei giorni scorsi, il Comune di Avellino ha installato una nuova centralina per il monitoraggio dello smog vicino all’Autostazione. L’obiettivo è controllare meglio la qualità dell’aria e intervenire prontamente in caso di valori troppo alti. La decisione arriva dopo le continue segnalazioni dei cittadini preoccupati per l’inquinamento. Ora si aspetta di vedere se questa mossa aiuterà a ridurre le polveri sottili in città.

Il Comune di Avellino, attualmente guidato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, comunica che nei pressi dell'Autostazione di Avellino è stata installata una centralina mobile ARPAC per il monitoraggio delle polveri sottili PM10. La decisione di procedere all'installazione nasce dalle ripetute segnalazioni di numerosi cittadini, che hanno chiesto con forza un controllo puntuale dell'area interessata da un significativo flusso di autobus, al fine di ottenere un quadro chiaro e trasparente sia sotto il profilo della qualità dell'aria sia per quanto riguarda il livello di rumorosità.

