Arrestato un 25enne per spaccio di droga nei pressi dell’autostazione AIR di Avellino

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno arrestato un 25enne extracomunitario nei pressi dell’autostazione AIR, durante un servizio di controllo nelle aree della movida. L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento a piedi ed è stato trovato in possesso di droga. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Nel corso di mirati servizi nei luoghi della c.d. movida, poliziotti della Squadra Mobile, dopo un inseguimento a piedi, nella decorsa serata hanno bloccato e tratto in arresto un cittadino extracomunitario di anni 25 nei pressi dell'autostazione Air di Avellino, perché trovato in possesso di gr.

