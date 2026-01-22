Con l' infortunio di Petrelli il Forlì corre ai ripari | dal Ravenna arriva in prestito l' attaccante Zagre

Dopo l’infortunio di Petrelli, il Forlì ha rapidamente agito per rafforzare l’attacco. Nella giornata di giovedì, la società ha perfezionato l’arrivo di Zagre, attaccante proveniente dal Ravenna, in prestito. Questa operazione mira a garantire maggiore opzioni offensive e a supportare la rosa in vista delle prossime sfide. La decisione si inserisce in una strategia di continuità e adattamento alle esigenze della squadra.

Con l'infortunio occorso al bomber Elia Petrelli non c'era tempo da perdere in casa Forlì Calcio e così nella giornata di giovedì la società di viale Roma ha piazzato il colpo in attacco proprio per sopperire a questa assenza e arricchire così le scelte del tecnico Alessandro Miramari. Il Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ravenna, fiducia al centrocampista Rossetti. Ilari e Zagre in prestito ai rivali del ForlìDopo il pareggio 0-0 nel derby di sabato scorso, Ilari e Zagre sono stati ceduti in prestito al Forlì.

La Juve corre ai ripari: arriva un ex Inter in prestito fino a giugnoLa Juventus annuncia l’arrivo di un ex giocatore dell’Inter, in prestito fino a giugno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per carenze formative; Federica Brignone torna in gara nello slalom gigante di Kronplatz 292 giorni dopo l'infortunio: Sono qui per questo • Sci Alpino; La corretta valutazione della responsabilità del datore per infortunio sul lavoro - DB; Responsabilità penale del datore che provoca l’infortunio del lavoratore non formandolo.

Assicurazione infortuni domestici Inail, quanto si paga e per chi c’è la detrazioneInfortuni in casa: rischi, obblighi e tutele Inail. Scopri chi deve assicurarsi, quanto costa la polizza e cosa copre. La guida rapida ... quifinanza.it

Infortunio Hermoso, c'è lesione di secondo grado: ecco quanto resterà fuori il difensore della RomaROMA - In attesa del comunicato ufficiale del club giallorosso, non arrivano buone notizia da Trigoria per Gian Piero Gasperini, già alle prese con l'infortunio di Celik. Mario Hermoso, infatti, uscit ... tuttosport.com

Il Forlì si fa male da solo: la Sambenedettese vince 0-2 al Morgagni. Grave infortunio muscolare per Petrelli - facebook.com facebook