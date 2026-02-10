Smaltimento e tombamento di riifuti speciali | sequestrati 4mila mq tre denunce

I carabinieri forestali di Capaccio-Paestum e le Guardie Ambientali dell’Accademia Kronos hanno sequestrato 4.000 metri quadrati di terreni usati per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali. Tre persone sono state denunciate per aver tombato materiali senza autorizzazione. L’operazione fa parte di un’azione più ampia contro gli abusi ambientali nella zona.

