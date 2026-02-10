Smaltimento e tombamento di riifuti speciali | sequestrati 4mila mq tre denunce
I carabinieri forestali di Capaccio-Paestum e le Guardie Ambientali dell’Accademia Kronos hanno sequestrato 4.000 metri quadrati di terreni usati per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali. Tre persone sono state denunciate per aver tombato materiali senza autorizzazione. L’operazione fa parte di un’azione più ampia contro gli abusi ambientali nella zona.
Prosegue l’attività dei militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum e del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos contro gli illeciti ambientali. L’ennesima operazione portata a termine dai militari e dal personale del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Capaccio Paestum
A Monza nasce l'oasi felina: 4mila mq di verde (e pappe assicurate) per mici alla ricerca della libertà
Smaltimento illecito di rifiuti:sequestrata un’area di 4mila metri quadrati utilizzata per lo smontaggio di auto rubate
La Polizia Provinciale di Mondragone ha messo i sigilli a un’area di circa 4mila metri quadrati dove si smaltivano illegalmente rifiuti e si smontavano auto rubate.
Ultime notizie su Capaccio Paestum
Argomenti discussi: Traffico illecito di rifiuti: il WWF annuncia la costituzione di parte civile.
Smaltimento e tombamento di riifuti speciali: sequestrati 4mila mq, tre denunceIn azione i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum e del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos ... salernotoday.it
Escort e regali di lusso per appalti smaltimento rifiutiEscort di lusso, bottiglie di champagne, pernottamenti in hotel e cene costose nonché buoni carburante e biglietti per le partite di calcio in cambio di appalti affidati in via esclusiva per lo ... ansa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.