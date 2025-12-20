A Monza nasce l' oasi felina | 4mila mq di verde e pappe assicurate per mici alla ricerca della libertà

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre sei anni d’attesa Monza adesso ha la sua oasi felina. Non solo la struttura, che era stata inaugurata nel 2022 (dall’allora giunta guidata dal sindaco Dario Allevi),  ma anche i gestori (Enpa) e soprattutto gli ospiti (tanti gatti e gattini che non possono essere dati in adozione. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Un compleanno speciale che il cat café milanese celebra aprendosi alla città e ai mici della colonia felina del Castello Sforzesco

Leggi anche: Monza ha un nuovo giardino: 2.800 mq di verde e percorso illuminato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A Monza nasce l'oasi felina: 4mila mq di verde (e pappe assicurate) per mici alla ricerca della libertà; Nasce l’Oasi Felina di Monza: ENPA ne cura la gestione; A Monza nasce l’Oasi felina di via Procaccini.

monza nasce oasi felinaA Monza nasce l’Oasi felina di via Procaccini - Chiavi della struttura consegnate al presidente di ENPA Monza e Brianza, che avrà la gestione per i prossimi cinque anni. mbnews.it

Nasce l’avvocato per cani e gatti: apre a Monza lo sportello per difendere i diritti degli animali - Sarà in funzione due giorni alla settimana in via Procaccini e dovrà occuparsi anche dell’Oasi felina ... ilgiorno.it

Riapre l’Oasi felina abbandonata. Una nuova casa per i gatti randagi - Dopo più di due anni di chiusura, l’intenzione dell’amministrazione comunale monzese è di riaprire l’Oasi felina di via Procaccini ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.