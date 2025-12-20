A Monza nasce l' oasi felina | 4mila mq di verde e pappe assicurate per mici alla ricerca della libertà
Dopo oltre sei anni d’attesa Monza adesso ha la sua oasi felina. Non solo la struttura, che era stata inaugurata nel 2022 (dall’allora giunta guidata dal sindaco Dario Allevi), ma anche i gestori (Enpa) e soprattutto gli ospiti (tanti gatti e gattini che non possono essere dati in adozione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Un compleanno speciale che il cat café milanese celebra aprendosi alla città e ai mici della colonia felina del Castello Sforzesco
Leggi anche: Monza ha un nuovo giardino: 2.800 mq di verde e percorso illuminato
A Monza nasce l'oasi felina: 4mila mq di verde (e pappe assicurate) per mici alla ricerca della libertà; Nasce l’Oasi Felina di Monza: ENPA ne cura la gestione; A Monza nasce l’Oasi felina di via Procaccini.
A Monza nasce l’Oasi felina di via Procaccini - Chiavi della struttura consegnate al presidente di ENPA Monza e Brianza, che avrà la gestione per i prossimi cinque anni. mbnews.it
Nasce l’avvocato per cani e gatti: apre a Monza lo sportello per difendere i diritti degli animali - Sarà in funzione due giorni alla settimana in via Procaccini e dovrà occuparsi anche dell’Oasi felina ... ilgiorno.it
Riapre l’Oasi felina abbandonata. Una nuova casa per i gatti randagi - Dopo più di due anni di chiusura, l’intenzione dell’amministrazione comunale monzese è di riaprire l’Oasi felina di via Procaccini ... ilgiorno.it
Nasce un comitato per celebrare la sovrana a un secolo dalla sua morte: Monza sarà fulcro di diversi eventi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.