A Monza nasce l' oasi felina | 4mila mq di verde e pappe assicurate per mici alla ricerca della libertà

Nasce l’avvocato per cani e gatti: apre a Monza lo sportello per difendere i diritti degli animali - Sarà in funzione due giorni alla settimana in via Procaccini e dovrà occuparsi anche dell’Oasi felina ... ilgiorno.it

Riapre l’Oasi felina abbandonata. Una nuova casa per i gatti randagi - Dopo più di due anni di chiusura, l’intenzione dell’amministrazione comunale monzese è di riaprire l’Oasi felina di via Procaccini ... ilgiorno.it

Nasce un comitato per celebrare la sovrana a un secolo dalla sua morte: Monza sarà fulcro di diversi eventi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.