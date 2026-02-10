Slittino | sorpresa statunitense nell’ultima prova di doppio Terzi Nagler Malleier

Ultimo test di slittino prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nagler e Malleier, coppia statunitense, sorprendono tutti arrivando terzi nell’ultima prova di doppio. Da domani, però, si cambia: ci sono le due discese decisive e le medaglie sono in palio.

Ultimo test per il doppio maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Da domani non si scherza più: andranno in scena infatti le due discese di gara e si assegneranno le medaglie. Nella sesta prova viene fuori una coppia a sorpresa al comando: si tratta degli statunitensi MuellerHaugsjaa che timbrano il miglior crono in 52.951 e provano a sognare in chiave medaglie. Gli austriaci SteuKindl sono vicinissimi: solo 53 millesimi il ritardo. Sempre in alto il doppio azzurro di Ivan Nagler e Fabian Malleier, terzi a 63 millesimi. Attaccati anche gli altri statunitensi Di GregorioHollander e gli altri austriaci GattSchoepf, rispettivamente quarti e quinti. 🔗 Leggi su Oasport.it

