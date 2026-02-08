slittino ottimo inizio per voetter oberhofer nella prima prova del doppio in scia a egle kipp

Seline Egle e Lara Michael Kipp hanno chiuso al comando la prima manche di allenamento nel doppio femminile di slittino, preparando il terreno per la gara di Milano Cortina 2026. Le due italiane hanno mostrato una buona grinta e si sono posizionate in testa, lasciando alle spalle le altre squadre. Ora puntano a confermarsi nella seconda prova, con l’obiettivo di conquistare un buon risultato in vista delle Olimpiadi.

Il duo composto da Seline Egle e Lara Michael Kipp ha chiuso al comando la prima manche di allenamento in vista della gara del doppio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista ampezzana, intitolata ad Eugenio Monti, ottimo inizio per le austriache, ma anche il duo azzurro composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha impressionato. Le austriache Seline Egle e Lara Michaela Kipp hanno chiuso al comando la prima prova con il tempo di 53.554 con appena 6 millesimi di vantaggio sulle nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Al terzo posto le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina a 410 millesimi, quindi quarte le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova a 525, davanti alle statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby quinte a 771. 🔗 Leggi su Oasport.it

