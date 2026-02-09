Slittino | nella terza prova del doppio femminile in testa le tedesche Voetter Oberhofer terze

Le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina guidano la classifica dopo la terza prova del doppio femminile di slittino. Le due sono già in testa con due ottimi tempi, mentre le italiane Voetter e Oberhofer si piazzano al terzo posto. La gara si fa sempre più avvincente nella pista Eugenio Monti, con le atlete che cercano il miglior risultato prima delle finali.

Dopo due run di adattamento sulla pista Eugenio Monti iniziano a performare nelle prove del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina. Nel terzo test olimpico arriva il miglior tempo in 53.050, che è anche il miglior crono della due giorni fino ad ora (a breve si disputerà la quarta prova, l’ultima di oggi). Alle loro spalle le grandi favorite per la medaglia d’oro: EgleKipp dopo aver dominato le prime due prove sono seconde, ma staccate solamente di 14 millesimi. L’Italia mantiene in alto Andrea Voetter e Marion Oberhofer: le azzurre sono terze a 132 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Pechino, Voetter e Oberhofer si sono piazzate al terzo posto nella terza manche del doppio femminile di slittino.

Questa mattina le gare di slittino alle Olimpiadi sono entrate nel vivo con le prove del doppio femminile.

