Andrea Voetter e Marion Oberhofer dominano anche nella sesta prova di slittino doppio femminile. La coppia italiana chiude la giornata al primo posto, con il miglior tempo, e ora si prepara alla caccia alle medaglie olimpiche. La loro performance si aggiunge a una serie di successi che fanno salire l’attesa per le gare di Milano Cortina 2026.

Il duo composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer completa una giornata perfetta. La coppia azzurra, infatti, ha fatto registrare il miglior tempo anche nella sesta ed ultima prova in vista della gara di slittino doppio femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano le padrone di casa hanno chiuso con un tempo leggermente più lento rispetto a quello dell’allenamento precedente, ma hanno ribadito di essere arrivare alla manifestazione con i Cinque Cerchi con la chiara intenzione di puntare davvero in alto. Le rivali sono avvertite. Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno messo a segno un crono di 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer svettano anche nella sesta prova. Ora sarà caccia alle medaglie!

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno dominato la quinta prova di slittino doppio femminile a Milano Cortina 2026.

Selina Egle e Lara Michaela Kipp si confermano leader nel doppio femminile di slittino.

