Slittino Voetter Oberhofer ottime anche nella seconda prova del doppio Lanciata la sfida a Egle Kipp

Selina Egle e Lara Michaela Kipp si confermano leader nel doppio femminile di slittino. Anche nella seconda prova di allenamento, le due ragazze si sono dimostrate veloci e precise, chiudendo in testa e lanciando una sfida diretta alle rivali EgleKipp. La competizione si fa sempre più interessante in vista della gara olimpica a Milano Cortina 2026.

Il duo composto da Selina Egle e Lara Michaela Kipp si confermano e chiudono al comando anche la seconda manche di allenamento in vista della gara del doppio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista ampezzana, intitolata ad Eugenio Monti, sembra stagliarsi all'orizzonte un duello serrato Austria-Italia per la medaglia d'oro. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, infatti, hanno conquistato in entrambi i casi il secondo posto con, rispettivamente, 6 e 28 millesimi di distacco. Tutte le altre coppie, invece, valicano il mezzo secondo di ritardo. Anche la seconda prova, quindi, vede svettare Selina Egle e Lara Michaela Kipp con il tempo di 53.

