Skeleton il Cio dice no e bandisce il casco dell' ucraino con le vittime della guerra | Cuore spezzato

Il Cio ha deciso di bandire il casco dell’atleta ucraino Heraskevych, che aveva partecipato alle competizioni con il cuore spezzato. L’atleta sui social ha scritto che tanti suoi amici e compagni di squadra sono vittime della guerra, e questa decisione lo distrugge. La scelta ha scatenato molte reazioni, e lui si sente abbandonato.

"Il Cio ha vietato l'uso del mio casco". L'ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych, portabandiera nella cerimonia d'apertura, ha denunciato sui social che il Comitato olimpico internazionale gli ha vietato l'uso del casco con impresse le immagini di persone uccise durante la guerra nel suo Paese. "Questa decisione mi spezza il cuore". Il 26enne ha utilizzato il casco nelle prime due sessioni di allenamento di ieri. Il Cio per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul fatto. "La sensazione è che il Cio stia tradendo quegli atleti che facevano parte del movimento olimpico, non permettendo loro di essere onorati nell'arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede" ha specificato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Skeleton, il Cio dice no e bandisce il casco dell'ucraino con le vittime della guerra: "Cuore spezzato" Approfondimenti su Skeleton Ucraino Skeleton, bocciato il 'super casco' dei britannici La Gran Bretagna non potrà usare il suo ‘super casco’ nelle gare di skeleton a Milano Cortina. Skeleton, stop al super casco della Gran Bretagna: cosa sta succedendo? Il Tas ha respinto il ricorso della Gran Bretagna sul super casco usato dalla squadra di skeleton. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Skeleton Ucraino Argomenti discussi: Heraskevych a Milano Cortina porta sul casco da skeleton gli sportivi ucraini uccisi: la sfida al Cio contro la guerra. Cos’è lo skeleton, come è fatta la slitta, qual è l’equipaggiamento e come funziona una garaScopriamo uno degli sport meno conosciuti che rientra nel programma delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: quali sono regole dello skeleton e cosa accade durante una competizione ... sport.virgilio.it Referendum Giustizia: la Lega dice SÌ Ecco i cambiamenti chiave, cosa significa concretamente e come rispondere a chi dice “No”. Domenica 22 e lunedì 23 marzo #iovotoSì! facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.