Skeleton bocciato il ' super casco' dei britannici

La Gran Bretagna non potrà usare il suo ‘super casco’ nelle gare di skeleton a Milano Cortina. Il Tas ha respinto il ricorso della British Bobsleigh & Skeleton Association, che chiedeva di poter continuare a usare il casco non conforme alle nuove regole di sicurezza. La decisione mette fine alle speranze britanniche di mantenere un’ulteriore protezione per gli atleti in vista delle Olimpiadi.

AGI - Niente super casco per la Gran Bretagna nelle gare di skeleton di Milano Cortina. Il Tas ha respinto il ricorso della British Bobsleigh & Skeleton Association contro il divieto imposto perché la sua forma non è in linea con il Regolamento IBSF e con le nuove regole sulla sicurezza che verranno introdotte dalla stagione 20262027. Il casco che ha portato sette vittorie in Coppa del Mondo. Il casco, realizzato grazie a un finanziamento di 7 milioni di euro della federazione che ha attinto ai proventi di una lotteria, è stato decisivo per consentire a Matt Weston e Marcus Wyatt di vincere sette prove di coppa del Mondo in questa stagione. 🔗 Leggi su Agi.it

